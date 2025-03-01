Mustafa Alper Avcı: İkinci yarıda oyunu domine ettik

Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, 0-0 berabere kaldıkları Bodrum FK karşılaşmasını değerlendirdi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı Bodrum FK'nin iyi oynadığını belirtti.

Bu bölümde savunmada ciddi hatalar yaptıklarını dile getiren Avcı, birinci bölge savunmasında ve geçişlerdeki paylaşımla alakalı hatalar yaptıklarını vurguladı.

"İKİNCİ YARIDA OYUNA DOMİNE ETTİK"

Avcı, ilk yarıyı mağlup kapatmamanın kendileri açısından şans olduğunu ifade ederek, "İkinci oyuncularımız reaksiyon gösterdi. İlk yarı ile ikinci yarı arasında ciddi bir fark var. İlk yarı sahada maçı hak eden bir Bodrum FK vardı ama ikinci yarı oyunu domine edebilmeyi başaran bir Adana Demirspor takımı gördük. Pozisyonlar oldu, keyifli bir müsabakaydı. Saha içinde iyi futbol oynayabilen bir Adana Demirspor izlettirmek amacımız. Samsunspor maçı zor bir maç olacak ama ondan sonra milli maç arası var. Arayı iyi değerlendirip ligin son periyoduna daha hazır halde girmek istiyoruz." diye konuştu.

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Avcı, maçta bir pozisyon sonrası sakatlanan ve ambulansla hastaneye sevk edilen kaleci Vedat Karakuş'un sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.