KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlandı. 2015 - 2020 dönemi cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tekrar aday olduğu seçimi kazanamadı. Peki Mustafa Akıncı kimdir? İşte biyografisi...

MUSTAFA AKINCI KİMDİR?

28 Aralık 1947'de Limasol'da doğan Akıncı, oradaki 19 Mayıs Lisesinde eğitim gördü. O dönemde Limasol'da diğer Kıbrıs Türk topluluklarına kıyasla daha canlı bir sosyal yaşamın olduğunu, bunun da kendisini ortaokulda ve lisede tiyatro ve müziğe yönlendirdiğini söyler. Limasol'da oyunlarda sahne aldı, 19 Mayıs Lisesinin bandosunda çaldı, "Kareler" isimli bir müzik grubunun parçası oldu ve bu grubun parçası olarak Fazıl Küçük'ün kızının düğününde çaldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Üniversitede Kıbrıslılar Cemiyeti'nin yönetiminde yer aldı. 1973 yılında adaya döndü ve Lefkoşa'ya yerleşti.

Meral Akıncı'yla evlidir ve üç çocuğu, iki torunu vardır. Eşiyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde eğitim görürken tanıştı. Meral Akıncı (Birinci) orada psikoloji okumaktaydı ve adaya dönüşü sonrası Kıbrıs Türk toplumunun ilk psikoloğu oldu. 1974 yılının şubat ayında evlendiler. İlk kızları (Doğa) 1975'te, ikinci kızları (Çınla) 1981'de ve üçüncü kızları (Zerrin) 1982'de doğdu.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1975 yılında oluşturulan Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisine seçildi. 24 Mayıs 1976 tarihindeki yerel seçimde Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığı için Toplumcu Kurtuluş Partisi'nden (TKP) aday oldu. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin desteğini aldı. Seçimdeki en büyük rakibi Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın desteklediği Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı iş adamı Nevzat Uzunoğlu'ydu. Akıncı 1500 oy farkla ve %48.99'luk bir oranla Lefkoşa Türk Belediyesi'nin ilk seçilmiş başkanı olurken Uzunoğlu %31.81'de kaldı. 1990 yılına kadar bu görevi kesintisiz yürüttü. 1 Haziran 1980 tarihli ikinci seçiminde %39.98 oranla yeniden seçildi. 2 Haziran 1986 tarihli üçüncü seçiminde UBP belediyeyi almak için kapsamlı bir kampanya yürütse de UBP adayı Ramiz Manyera'nın aldığı %40.93'lük oy yetersiz kaldı; Akıncı %46.42 ile üçüncü bir dönem için seçildi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin kuruluşunda etkin rol üstlenerek birliğin ilk başkanlığını yapmıştır. 14 yıl boyunca Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığı yapmıştır.

2015 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katıldı ve ikinci turda aldığı 60.50%'lik oyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildi. 2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçimi'ne bağımsız aday olarak katılmış ve seçimi ikinci turda kaybetmiştir. İyi derecede İngilizce bilir.