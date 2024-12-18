Muşspor: 1 (3) - Antalyaspor: 1 (4) | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Antalyaspor, deplasmanda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmanın penaltılarında Muş Spor'u 4-3 mağlup ederek gruplara kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Muş Spor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmanın penaltılarında 4-3'lük skorla kazanan Antalyaspor, gruplara kaldı.
Muş Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Mücadelenin normal süresinde Muş Spor'un golünü 45. dakikada Efe Karaoğlu kaydetti. Antalyaspor'un golü ise Abdurrahim Dursun'dan geldi.
90 dakikası ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta penaltı atışlarını Antalyaspor 4-3 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor, eleme turunu geçti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Muş Spor ise turnuvaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.