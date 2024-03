Müslüm Gürses, vefatının 11'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Müslüm Gürses, ölümünün 11'inci yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Sabahın erken saatlerinde mezarlığa gelen sevenleri, Müslüm Gürses için Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Gürses'in hayrına lokma ve tost dağıtıldı.

İstanbul'dan olduğu kadar şehir dışından da birçok hayranı Müsyüm Gürses'in kabrine akın etti.

"MÜSLÜM BABA HER ZAMAN KALBİMİZDE"

Müslüm Gürses’i anmak için mezarı başına gelen Gül Çakıcı; "Müslüm babayı anmak için hayranları olarak 11'inci yılda yine buradayız. Müslüm baba her zaman kalbimizde. Evimizin babası gibi. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman buradayız. Yeni nesillere aktarmak için çocuklarla her zaman buradayız" dedi.