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        Haberler Magazin Müslüm Gürses, vefatının 11'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı - Magazin haberleri

        Müslüm Gürses, vefatının 11'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı

        3 Mart 2013'te hayata veda eden Müslüm Gürses, ölümünün 11'inci yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Sabahın erken saatlerinde mezarlığa gelen sevenleri Müslüm Gürses için Kuran-ı Kerim okuyup dua etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 09:35 Güncelleme: 04.03.2024 - 09:36
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        Mezarı başında anıldı
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        Müslüm Gürses, ölümünün 11'inci yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Sabahın erken saatlerinde mezarlığa gelen sevenleri, Müslüm Gürses için Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Gürses'in hayrına lokma ve tost dağıtıldı.

        İstanbul'dan olduğu kadar şehir dışından da birçok hayranı Müsyüm Gürses'in kabrine akın etti.

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        "MÜSLÜM BABA HER ZAMAN KALBİMİZDE"

        Müslüm Gürses’i anmak için mezarı başına gelen Gül Çakıcı; "Müslüm babayı anmak için hayranları olarak 11'inci yılda yine buradayız. Müslüm baba her zaman kalbimizde. Evimizin babası gibi. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman buradayız. Yeni nesillere aktarmak için çocuklarla her zaman buradayız" dedi.

        Müslüm Gürses’e dua etmek için gelen Ramazan Emre Yüce; "Rahmetli sadece bir sanatçı değildi. Biz Müslüm Gürses olarak ayrıca değerlendirebiliriz ama biz 'Müslüm Baba' olarak değerlendiriyoruz. Kendisi hala aramızda, inanıyorum, ruhumuzda da hissediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de öteki dünyada da birlikte olacağız" diye konuştu.

        Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken ve Gaziantep’ten gelen Mehmet Özkar ise; "Bugün Müslüm babamızın 11'inci ölüm yıl dönümünü anmak için tüm sevenlerimizle burada toplandık. Müslüm Baba bir idoldür; ama öldü. Rahmet okumaktan başka yapacak bir şey yok. Sevgi ve saygıyla anıyoruz. Müslüm Baba bizim için tektir ve aşktır. Ben de böyle bir insana benzediğim için mutluluk, onur ve gurur duyuyorum" diye konuştu.

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