Galatasaray'da Muslera'nın son durumu açıklandı. İşte Muslera'nın sakatlığı ile ilgili bilgiler ve dönüş tarihi...

MUSLERA'NIN SAKATLIĞI NEDİR?

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takım arkadaşı Christian Luyindama ile çarpışarak sakatlanan 35 yaşındaki tecrübeli eldivenin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında ise esneme tespit edildiği açıklandı.

MUSLERA NE ZAMAN DÖNECEK?

Tedavisine başlanan Uruguaylı kalecinin 8-10 hafta forma giyemeyeceği ve böylece ligin ilk yarısını kapattığı öğrenildi.