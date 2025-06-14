Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Muslera'dan Icardi ve Fenerbahçe itirafı! - Galatasaray Haberleri

        Muslera'dan Icardi ve Fenerbahçe itirafı!

        2011'de geldiği Galatasaray'dan bu sezon sonunda rekorlarla ayrılan Fernando Muslera, kariyeriyle ilgili itirafta bulunurken; Mauro Icardi ve Fenerbahçe'yle ilgili de konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 20:55 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          14 yıllık Galatasaray kariyerine nokta koyan Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların Youtube hesabına Türkçe röportaj verdi.

        • 2

          "G.SARAY'DA REKORLAR KIRDIM"

          Galatasaray'da rekorlar kırdım ve en fazla kupa kazanan oyuncu oldum. Bu, bana büyük bir gurur veriyor. Galatasaray'ın çok büyük bir tarihi var ve şimdi benim adım da orada.

        • 3

          "İNGİLTERE'DEN TEKLİF GELDİ"

          Herkes gitti ama ben her zaman burada kaldım. 2015 yılında İngiltere'den bir teklif geldi. Dursun Başkan, "Fernando Muslera burada kalıyor, gitmesi yasak" demiş. Menajerim bunu bana bir yıl sonra söyledi. "İngiltere'den teklif vardı, Dursun Özbek göndermedi" dedi.

        • 4

          "HERKES MAURO'YU DİNLİYOR"

          Kaan var, Abdülkerim bu sene iyi yaptı, Günay kaptanlık yapıyor aslında. Bana çok yardım etti. Mauro, adamda karizma var, her şey var. Herkes onu dinliyor. Lucas herkesi motive ediyor.

        • 5

          "BARIŞ ALPER ÇOK GÜÇLÜ"

          Barış mesela adam çok güçlü. Ve çok dinamik. İlk dakika ile 95. dakika adam hep %100. Adam çok güçlü çok. Ben onu istiyorum.

        • 6

          "TEK EKSİĞİM AVRUPA KUPASI"

          Tek eksiğim Avrupa kupası. Ben çok istedim, şans... Bizim şans yoktu. Orada kötü gittik ama Galatasaray her zaman orada. Seneye yine orada, en büyük ligde. Bunun için çok mutluyum. Galatasaray her zaman zirvede. Her sene Avrupa, Şampiyonlar Ligi... Sadece 2-3 sene oynamadık ama onun dışında her sene Avrupa'da oynadık.

        • 7

          "KAFASINDA SADECE F.BAHÇE VAR"

          Ben Fenerbahçe (Süper Kupa) maçıyla ilgili konuşmak istemiyorum, çok kötüydü. O maç sadece Mauro oynadı. Herkes neden olduğunu biliyor. Onun kafada sadece Fenerbahçe var. Adam 1 dakika oynadı ve gol attı. Normal değil. Biz çocukları alkışlayacaktık ama Mauro... Mauro çok istedi. ‘Kaç dakika oynarız bilmiyorum ama garanti gol atacağım’ dedi.

        • 8

          "LUGANO 'ÇOK GÜZEL BİR TAKIM' DEDİ"

          2011 yılında, ben Copa America'dayken menajerimden Galatasaray'ın beni istediğine dair bir mesaj geldi. Ben de o zaman Lugano'ya Galatasaray'ı sordum. Lugano "Nando, çok güzel bir takım. Her zaman Avrupa'da oynuyor" dedi.

        • 9

          Sonrasında yavaş yavaş internette araştırma yapmaya başladım. Takımda Taffarel var o zaman, Fatih Hoca var. Ben çok çabuk karar verdim.

        • 10

          "BURAYI ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

          Burayı çok özleyeceğim. Benim hayatım Galatasaray. Kaç tane başkan gördüm, hocalar, çok önemli hocalar...

        • 11
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tahran'da hava savunması devrede
        Tahran'da hava savunması devrede
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Habertürk Anasayfa