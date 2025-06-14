Muslera'dan Icardi ve Fenerbahçe itirafı!

"KAFASINDA SADECE F.BAHÇE VAR"

Ben Fenerbahçe (Süper Kupa) maçıyla ilgili konuşmak istemiyorum, çok kötüydü. O maç sadece Mauro oynadı. Herkes neden olduğunu biliyor. Onun kafada sadece Fenerbahçe var. Adam 1 dakika oynadı ve gol attı. Normal değil. Biz çocukları alkışlayacaktık ama Mauro... Mauro çok istedi. ‘Kaç dakika oynarız bilmiyorum ama garanti gol atacağım’ dedi.