Muslera'dan Icardi ve Fenerbahçe itirafı!

"TEK EKSİĞİM AVRUPA KUPASI"

Tek eksiğim Avrupa kupası. Ben çok istedim, şans... Bizim şans yoktu. Orada kötü gittik ama Galatasaray her zaman orada. Seneye yine orada, en büyük ligde. Bunun için çok mutluyum. Galatasaray her zaman zirvede. Her sene Avrupa, Şampiyonlar Ligi... Sadece 2-3 sene oynamadık ama onun dışında her sene Avrupa'da oynadık.