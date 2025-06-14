Galatasaray'da 6 isimle ayrılık kapıda!
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, diğer yandan gidecek oyuncular da netleşiyor. Sarı kırmızılılarda; Frankowski, Jelert, Cuesta, Kerem Demirbay, Yusuf Demir ve Morata ile yollar ayrılabilir.
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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Belirlenen bölgelere yapılacak takviyeler için girişimler sürerken, kadroda düşünülmeyen futbolculara teklif gelmesi bekleniyor.
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Geçen sezonun devre arasında transfer edilen Frankowski, beklentilerin uzağında kaldı. Zorunlu satın alma opsiyonu yaz transfer döneminde devreye girecek Polonyalı futbolcuya teklif gelmesi durumunda değerlendirileceği öğrenildi.
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Savunmanın sağındaki bir diğer isim olan Jelert için de kiralama formülü devrede. Danimarkalı genç futbolcunun daha fazla süre bulabileceği bir takıma geçici transferi gerçekleşebilir.
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Yine devre arasında arasında kadroya katılan Cuesta ile de yollar ayrılabilir. Kolombiyalı futbolcu için ilk planlanan bonservisiyle gönderilmesi. Bu seçenek gerçekleşmezse, yönetimin kiralama fikrine de sıcak baktığı gelen haberler arasında.
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Geride kalan sezonda istediği süreyi bulamayan Kerem Demirbay'ın da ayrılığı gündemde.
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Teknik direktör Okan Buruk'un, Yusuf Demir'in kadroda kalmasını istediği ifade edildi. Ancak genç oyuncunun daha fazla süre bulabileceği bir takıma transfer olma ihtimali yüksek. Yusuf'a, İspanya'dan 2 ekibin ilgisi olduğu belirtildi.
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Galatasaray'da aldığı süreden memnun olmayan bir diğer isimse Morata. Kiralık sözleşmesi en az 6 ay daha devam eden İspanyol futbolcu, ülkesi ve İtalya’daki seçenekleri değerlendirmek istiyor.
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