Oyuncu çiftin romantik anları
Hayal Köseoğlu ile meslektaşı ve sevgilisi Nezir Çınarlı'nın romantik anları, Bodrum'da objektiflere yansıdı
Giriş: 14.06.2025 - 00:00 Güncelleme: 14.06.2025 - 00:05
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Hayal Köseoğlu ile meslektaşı ve sevgilisi Nezir Çınarlı'nın romantik anları, Bodrum Gölköy'de objektiflere yansıdı.
Denize girmeyi tercih etmeyen 33 yaşındaki Nezir Çınarlı ile 32 yaşındaki Hayal Köseoğlu, uzun süre güneşlenirken birbirlerinin fotoğraflarını da çekmeyi ihmal etmedi.
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