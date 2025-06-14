Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
Ankara'da, 55 yaşındaki Nihat Delil ile oğlu 17 yaşındaki oğlu Y.D. arasında, Delil'in oğlunun kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla çıkan tartışmada, Y.D. babasını boğazını keserek öldürdü. Katil evlat gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı. Olay, gece saat 01.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atlas Sokak'ta Nihat Delil'in (55) evinde meydana geldi.
OĞLUNUN SEVGİLİSİNE MESAJ ATTI İDDİASI
DHA'daki habere göre evde alkol alan Nihat Delil ve oğlu Y.D. arasında, Nihat Delil'in oğlunun kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla tartışma çıktı.
BIÇAKLA BABASININ BOĞAZINI KESTİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Y.D., evde bulunan bıçakla babasının boğazını kesti. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Nihat Delil'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu polis ekiplerince gözaltına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Nihat Delil'in cansız bedeni, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.