Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!

        Ankara'da, 55 yaşındaki Nihat Delil ile oğlu 17 yaşındaki oğlu Y.D. arasında, Delil'in oğlunun kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla çıkan tartışmada, Y.D. babasını boğazını keserek öldürdü. Katil evlat gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 15:16 Güncelleme: 14.06.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'nın Çubuk ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı. Olay, gece saat 01.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atlas Sokak'ta Nihat Delil'in (55) evinde meydana geldi.

        OĞLUNUN SEVGİLİSİNE MESAJ ATTI İDDİASI

        DHA'daki habere göre evde alkol alan Nihat Delil ve oğlu Y.D. arasında, Nihat Delil'in oğlunun kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla tartışma çıktı.

        BIÇAKLA BABASININ BOĞAZINI KESTİ

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Y.D., evde bulunan bıçakla babasının boğazını kesti. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Nihat Delil'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu polis ekiplerince gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Nihat Delil'in cansız bedeni, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Habertürk Anasayfa