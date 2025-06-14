İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız

İsrail'in 13 Haziran gecesi İran'a yönelik başlattığı hava saldırılarına dün akşam İran'ın da yanıt vermesiyle bölgede tansiyon had safhaya ulaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran'da her yeri vuracağız" dedi.

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Netanyahu açıklamasında, "Ayetullah rejiminin her yeri ve her hedefi vurulacak" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU "DALGALAR HALİNDE CİDDİ SALDIRILAR OLABİLİR" DEMİŞTİ

Netanyahu, dün akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında İran'ın saldırılara karşılık vereceğini belirterek, “Bize yönelik bir saldırı bekliyorum" demişti.

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Netanyahu, İran'ın nükleer silahlanma yolundaki adımlarına karşılık olarak İsrail'in saldırılar düzenlediğini söyleyerek, saldırının ABD desteği ya da en azından karşı çıkmamasıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Netanyahu, İran’a yönelik saldırı için nisan ayını hedef aldıklarını fakat çeşitli nedenlerle bu tarihin gerçekleşmediğini dile getirdi.

Ulusa sesleniş konuşmasında, İran’ın saldırılara karşılık vereceğini de ifade eden Netanyahu, “Bize yönelik bir saldırı bekliyorum. Dalgalar halinde çok ciddi saldırılar olabilir” diye konuştu.