İsrail-İran hattında son durum ne?

İsrail'in 13 Haziran gece yarısı İran'a düzenlediği hava saldırılarının ardından dünyanın gözü bölgeye kilitlendi. İsrail'in saldırılarının ardından İran da dün akşam saatlerinde misilleme saldırısında bulundu.

İsrail'in dün sabaha kadar İran'ın birçok kentine gerçekleştirdiği ani hava saldırılarına misilleme olarak dün akşam İran'dan Tel Aviv'e füze saldırısı gerçekleşti. Bu sabah saatlerinde de Tahran'da yeni patlamalar duyulduğu ifade edildi.

Tel Aviv-Tahran hattında neler yaşanıyor?

İran, dün akşam İsrail'e balistik füzelerle yaptığı karşı saldırıda Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı dahil çok sayıda binayı hedef aldı.

İsrail ordusu İran'ın İsrail'e 150 füze attığını ve enkazlardaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İran'ın İsrail'e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda 3 kişinin öldüğü, 90'ı aşkın kişinin yaralandığı ifade edildi.

İran ordusu, İsrail'e düzenlenen hava saldırısında 2 İsrail uçağının düşürüldüğünü duyurdu. İsrail ise bu iddiayı reddetti.

İran devlet medyası, İsrail ordusunun Tahran'ın Mehrabad Havalimanı'na düzenlediği hava saldırısında, savaş uçaklarının bulunduğu hangarın hedef alındığını bildirdi.

İran basınına konuşan üst düzey bir askeri yetkili, "İran'ın saldırıları sürecek" açıklamasında bulundu.

HAMANEY: İSRAİL BU SUÇTAN SAĞ KURTULAMAYACAK

İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları nedeniyle işlediği suçtan sağ kurtulamayacağını belirtti.

Hamaney, "Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi perişan edecektir. Siyonist rejim bu suçtan sağ kurtulamayacaktır. İran halkı emin olsun ki bu konu hiçbir şekilde hafife alınmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İran lideri Hamaney, İsrail'in saldırılarının ardından verdiği ilk mesajında İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıklamıştı.

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İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

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İsrail, dün sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi. Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilirken, İran basını saldırılarda 78 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.