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        İsrailliler, sığınaklara sığındı

        İran, İsrail'e karşı balistik füze saldırılarının başlatıldığını duyurdu. İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarının ardından İran ordusunun, misilleme saldırısı başlatarak İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlattığı bildirildi. İran saldırısı sonrasında Aşkelon kentindeki İsrailliler, sığınaklara sığındı. Bazı İsrailliler, Aşkelon semalarında İran füzelerini izledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, "Bedava savaş yoktur" diyerek İsraillilerin sığınaklarda alıştıklarından daha uzun süre kalmaları gerekebileceğini söylemişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 01:22 Güncelleme: 14.06.2025 - 01:28
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          İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği füze saldırılarında en az 63 İsraillinin yaralandığı bildirildi. İsrail'de halk sığınaklara indi.

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          İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin acil yardım servisi Magen David Adom Direktörü Eli Bin'den aktardığına göre, yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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          Saldırılarda yaralanan 63 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu, çok sayıda yaralanma vakasının şarapneller nedeniyle olduğu ifade edildi.

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          Yaralıların çoğunun Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesinden olduğu belirtildi.

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          Haaretz'in haberine göre, Ramat Gan'da İran füzelerinin isabet ettiği 9 bina tamamen yıkılırken saldırıların düzenlendiği bölgelerden çok sayıda kişi tahliye edildi.

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          Kanal12'nin haberine göre, İsrail genelinde saldırılardan etkilenen noktalarda 300 kişi evlerinden tahliye edildi.

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          İsrail ordu sözcülüğü yaptığı açıklamada İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda yüz kadar füze fırlattığını açıklamıştı.

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