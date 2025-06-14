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        Haberler Dünya İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi | Dış Haberler

        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi

        İran'ın İsrail'e misilleme amaçlı başlattığı saldırılarda şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Rison Lezio'da meydana gelen hasar havadan görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 14:30 Güncelleme: 14.06.2025 - 14:30
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        • 1

          İran'ın İsrail'in başlattığı saldırıda misilleme saldırısında bulunmasının ardından İsrail ordusu, İran'dan atılan füzelerin Tel Aviv, Ramat Gan ve Rishon Lezion'da hasara yol açtığını açıkladı.

        • 2

          The Times of Israel'in İsrail ordusundan aktardığı haberde, İran'ın İsrail'e geceden bu yana 200 balistik füze fırlattığı ileri sürüldü.

        • 3

          İsrail ordusu, 200 füzenin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini yaklaşık yüzde 25'inin yani 50 kadarının düştüğünü öne sürerek söz konusu füzelerin açık alana düştüğü için engellenmediğini savundu.

        • 4

          Hava üsleri de dahil olmak üzere askeri tesislerde hasar olmadığı iddia edildi.

        • 5

          Hava savunma sistemini aşan füzelerin Tel Aviv, Ramat Gan ve Rishon Lezion'da ölümlere ve hasara yol açtığı belirtildi.

        • 6

          İsrail basını, özellikle Rishon Lezion'da İran füzelerinin yol açtığı büyük hasarı gösteren görüntüleri yayınladı.

        • 7

          ⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

          İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

        • 8

          İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

        • 9

          İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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