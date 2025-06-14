İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
İran'ın İsrail'e misilleme amaçlı başlattığı saldırılarda şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Rison Lezio'da meydana gelen hasar havadan görüntülendi
- 1
İran'ın İsrail'in başlattığı saldırıda misilleme saldırısında bulunmasının ardından İsrail ordusu, İran'dan atılan füzelerin Tel Aviv, Ramat Gan ve Rishon Lezion'da hasara yol açtığını açıkladı.
- 2
The Times of Israel'in İsrail ordusundan aktardığı haberde, İran'ın İsrail'e geceden bu yana 200 balistik füze fırlattığı ileri sürüldü.
- 3
İsrail ordusu, 200 füzenin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini yaklaşık yüzde 25'inin yani 50 kadarının düştüğünü öne sürerek söz konusu füzelerin açık alana düştüğü için engellenmediğini savundu.
-
- 4
Hava üsleri de dahil olmak üzere askeri tesislerde hasar olmadığı iddia edildi.
- 5
Hava savunma sistemini aşan füzelerin Tel Aviv, Ramat Gan ve Rishon Lezion'da ölümlere ve hasara yol açtığı belirtildi.
- 6
İsrail basını, özellikle Rishon Lezion'da İran füzelerinin yol açtığı büyük hasarı gösteren görüntüleri yayınladı.
-
- 7
İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma
İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
- 8
İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.
- 9
İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.
-
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.