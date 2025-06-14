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        Haberler Magazin Fadik Sevin Atasoy: Kanseri yendim - Magazin haberleri

        Fadik Sevin Atasoy: Kanseri yendim

        Meme kanserine yakalanan, hastalıkla iki yıl mücadele eden Fadik Sevin Atasoy, yaşadığı süreci, BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı"da anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 10:35 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:49
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        BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konukları Fadik Sevin Atasoy ve Emel Göksu oldu. Atasoy, birbirinden samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

        "BEN ÖLÜME KARŞI YAŞAMI KUTLAYARAK MEYDAN OKUDUM"

        Aslı Şafak’ın sorusu üzerine Fadik Sevin Atasoy şu sözleri söyledi: Hastalık sürecinde bazı zamanlarda anneme; "Anne, ben bunu taşıyamıyorum" dedim. Annem bana; "Hemen banyoya gidiyorsun, makyajını yapıyorsun, kahkahanı atıyorsun ve yaşamaya devam ediyorsun" diyerek beni yataktan kaldırmışlığı var. Bitiyor dedim bitti küllerimden yeniden doğdum.

        “KIZIMIN HASTALIĞINI ÖĞRENİNCE BAĞIRA BAĞIRA AĞLADIM”

        Emel Göksu kızının hastalığıyla ilgili şu sözleri söyledi; "Ben acıyla karşılaştığım vakit onlara hiç belli etmem çok dik dururum çok doğalmış gibi davranırım ama onlar gidince başlarım ağlamaya bağıra bağıra ağlarım."

        “HASTA OLDUĞUMU ANNEMDEN 2 SENE SAKLADIM”

        Fadik Sevin Atasoy, hasta olduğunu annesinden 2 sene boyunca sakladığını söyledi.

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        #fadik sevin atasoy
        #Emel Göksu

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