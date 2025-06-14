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        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü

        ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İsrail ile İran arasındaki çatışmalarla ilgili görüştü. İki liderin telefon görüşmesi 50 dakika sürdü. Putin, İsrail'in saldırılarını kınadığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 19:06 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:46
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        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
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        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasında arabuluculuk önerisinde bulunduğunu söyledi.

        Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in Trump ile 50 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

        İki lider arasındaki görüşmeyi "içerikli, açık ve faydalı" olarak nitelendiren Uşakov, görüşmede Orta Doğu’da ağırlaşan durumun ele alındığını aktardı.

        Putin’in, İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonunu kınadığı vurgulanan Uşakov, Orta Doğu’daki durumun tırmanmasının öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceği ve bu olası çatışmanın artması konusunda Putin’in ciddi endişelerini aktardığını ifade etti.

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi konusunda Putin'in Trump’a bilgi verdiğini aktaran Uşakov, "Putin, çatışmanın tırmanmasının önlenmesinin önemi ve Rus tarafının olası arabuluculuk çabalarını yürütmeye hazır olduğunu vurguladı." ifadelerini kullandı.

        Görüşmede, Putin’in daha önce İran nükleer programı konusunda yapılan müzakerelerde karşılıklı olarak kabul edilebilir anlaşmalar bulmayı amaçlayan önerilerde bulunduğunu hatırlatan Uşakov, İsrail’in ise müzakere öncesinde saldırı yaptığını kaydetti.

        Trump’ın da İsrail'in İran'daki hedeflere yönelik saldırılarının etkili olduğunu, ancak durumu çok endişe verici olarak değerlendirdiğini dile getiren Uşakov, Trump’ın, ABD heyetinin İran nükleer programı konusunda müzakerelere yeniden devam etmeye hazır olduğunu ifade ettiğini söyledi.

        RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ

        Putin’in Trump’a Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da 2 Haziran’daki müzakerelerde varılan anlaşmaların uygulanması konusunda da görüştüğünü bildiren Uşakov, bugünlerde asker cesetleri ve esir takaslarının gerçekleşmesinin görüşmede gündeme geldiğini dile getirdi.

        Uşakov, "Rusya, 22 Haziran'dan sonra Ukraynalılarla müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu ifade etti. Donald Trump bu bilgiyi not aldı ve bir kez daha Rusya-Ukrayna ihtilafının hızla sona ermesine olan ilgisini belirtti." diye konuştu.

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Putin’in, 79 yaşına giren ABD Başkanı Trump’ın doğum gününü de kutladığını belirterek, "Her iki lider, ikili ve uluslararası gündemler ne kadar karmaşık olursa olsun, acil konulara, çözüm arayışlarına, iş odaklı iletişim kurmalarına olanak veren kişisel ilişkilerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi." dedi.

        Ayrıca Uşakov, Rus lider Putin’in ABD’nin Bayrak Günü"nü ve Kara Kuvvetleri’nin 250. yıl dönümünü kutladığını da sözlerine ekledi.

        PUTİN, TRUMP'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

        Uşakov ayrıca görüşme sırasında, Putin'in Trump'ın doğum gününü kutladığını aktardı.

        İki lider aralarındaki kişisel ilişkiden ötürü memnuniyetlerini dile getirdi.

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        Rusya ve ABD liderleri arasındaki görüşme 50 dakika kadar sürdü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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