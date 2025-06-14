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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturmaya ilişkin olarak, "Soruşturma kapsamına şimdiye kadar 2 kişinin müşteki sıfatıyla, 20 kişinin bilgi amaçlı, 6 kişinin de şüpheli sıfatıyla olmak üzere 28 kişinin ifadesi alınmıştır. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir şekilde devam etmektedir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 14:34 Güncelleme: 14.06.2025 - 16:31
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        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
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        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Zeyrek'in evindeki enerji odasının havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmediği öne sürülen Z.M, havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P, havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamları ile diğer ekipmanları standartlara aykırı dizayn edip montajını yaptığı ileri sürülen N.B. ile bilirkişi raporunda yanlış ve hatalı montaj gerçekleştirdiği iddia edilen H.İ. hakkında gözaltı kararı verildi.

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        Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.M, N.B. ve H.İ. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı. M.Y.P, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        EK BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ÖN TESPİTLERİ

        Bilirkişi raporu doğrultusunda ana binadaki panoda yer alması gerekirken bulunmayan kaçak akım rölesinin kaldırılmasına yönelik araştırmalar devam ediyor.

        Ayrıca soruşturmada havuz motorunun iç dizaynının incelenmesi amacıyla talep edilen ek bilirkişi raporunun ön tespitleri belli oldu.

        Ön tespitlerde sökülüp testleri yapılan havuz motorunda montaj hatasının bulunduğu, havuz pompa motorunun montajını ve havuz elektrik tesisatını yapanların kusurlu oldukları belirtildi.

        Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek'in müşteki, 20 kişinin tanık, 6 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

        Olay

        Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti. Havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alınmış, iki şüpheli 11 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 3 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

        Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği elim olayla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

        Bakan Tunç, soruşturmayla ilgili şu bilgileri verdi:

        "Soruşturma kapsamında gözaltına alınan havuz enerji odasının inşasını gerçekleştiren, motor-elektrik aksamının montajını ve tamirini yapan 3 şüpheli, çıkarıldıkları Manisa nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştır. Soruşturma kapsamına şimdiye kadar 2 kişinin müşteki sıfatıyla, 20 kişinin bilgi amaçlı, 6 kişinin de şüpheli sıfatıyla olmak üzere 28 kişinin ifadesi alınmıştır. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir şekilde devam etmektedir."

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