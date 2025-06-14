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        Haberler Dünya İran medyası: İsrail doğal gaz sahasını vurdu | Dış Haberler

        İran medyası: İsrail doğal gaz sahasını vurdu

        İran basını, İsrail'in İran'ın en büyük doğal gaz sahası olan Güney Pars'ı vurduğunu bildirdi. İranlı yetkililer, saldırı sonrası çıkan yangının söndürüldüğünü duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü ise, İran'ın hâlâ ciddi zarar verebilecek cephaneye sahip olduğunu aktarırken, saldırıların sürdüğünü dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 18:38 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:41
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        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
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        İsrail'in İran'ın güneyindeki Basra Körfezi üzerinde yer alan en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'ın saldırıya uğradığı bildirildi.

        İran medyasında yer alan haberlere göre, yaklaşık bir saat önce İsrail'e ait bir kamikaze insansız hava aracı (İHA), Güney Pars'ın 14. etabındaki rafinerilerinden birine isabet etti.

        Patlama sonucunda rafinerinin bir kısmının alev aldığı ifade edilirken ekiplerin durumu kontrol altına aldığı bildirildi.

        İran, İsrail'in enerji ve ekonomik altyapısını hedef alması halinde aynı şekilde Tel Aviv'in enerji ve ekonomik altyapısını vuracağını açıklamıştı

        İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

        İsrail Ordu Sözcüsü, İran'a yönelik saldırıların sürdüğünü ifade ederken, İran'ın hâlâ ciddi zarar verebilecek cephaneye sahip olduğunu aktardı.

        NETANYAHU'NUN SON AÇIKLAMASI

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Tahran'a giden yolu açtıklarını" ileri sürerek "çok yakında" İsrail jetlerinin İran'ın başkenti Tahran'ın semalarında uçacağını belirtti.

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        Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yayınladığı görüntülü mesajında, İsraillileri ordunun talimatlarına uymaları konusunda uyardı.

        İran'ın İsrail'i ortadan kaldırmak için 2 tehdidi elinde bulundurduğunu iddia eden Netanyahu, bunların nükleer silah ve füzeler olduğuna işaret ederek saldırıya geçmek için "Son dakikadaydık" ifadelerini kullandı.

        Netanyahu, İran'ın nükleer silah üretmeye çok yaklaştığını savunarak İsrail saldırılarının bu konuda bir başarı sağlamadığı söylemlerine ilişkin "Natanz'ı yok ettik. Zenginleştirme tesisine ağır bir darbe indirdik ve gerekirse daha fazlasını da yapacağız." diye konuştu.

        İran'ın tesislerini ve nükleer bilim insanlarını hedef aldıklarını söyleyen Netanyahu, bunun İran'ı uranyum zenginleştirme konusunda geri götüreceğini iddia etti.

        Netanyahu, ikinci tehdit olarak işaret ettiği İran füzelerinin zararının dün gece görüldüğünü belirterek İran'ın füzelerini ve üretim kapasitesini yok etmek için de harekete geçtiklerini kaydetti.

        Başbakan Netanyahu, "Onların 20 bin füze üretim kapasitesi oluşturmasına izin veremeyiz, bu yüzden üretim kapasitelerini yok etmek için harekete geçtik ve İsrail ordusu şu anda bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.

        "Tahran'a giden yolu açtık." diyen Netanyahu, "çok yakında" İsrail jetlerinin İran'ın başkenti Tahran'ın semalarında uçacağını vurguladı.

        Netanyahu, "İran rejimine ait her hedef vurulacaktır." şeklinde tehdit etti.

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