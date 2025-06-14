Deniz Bulutsuz'dan Ozan Güven'e: Cezaevine gireceği günü bekliyorum

Oyuncu Ozan Güven'in birlikte olduğu dönemde Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilmişti. 5 yıl süren hukuki mücadelenin ardından, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz arasındaki davada kararını verdi.

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Mahkeme, Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz'a yönelik 'kasten yaralama' suçundan; 1 yıl, 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Güven, 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarından ise beraat etti. Deniz Bulutsuz’a yöneltilen 'basit yaralama' suçlamasından da beraat kararı çıktı.

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"CEZAEVİNE GİRECEĞİ GÜNÜ BEKLİYORUM"

Kararın açıklanmasının ardından Deniz Bulutsuz, sosyal medya hesabından; "Unutmayın, asla yalnız değiliz, değilsiniz!" başlığıyla duygularını paylaştı. Bulutsuz, şu ifadeleri kullandı; "Dün, 5 sene önce ağır fiziksel şiddetine maruz kaldığım Ozan Güven’e karşı açtığım davada mahkeme kendisine mahkumiyet kararı verdi. Ben ise bana atılan tüm suçlamalardan beraat ettim. Bugün itibariyle, ertelemeye tabi tutulmayan bu cezanın uygulanacağı ve cezaevine gireceği günü bekliyorum. Büyük bir mutlulukla yazıyorum ki kazandım.”

"HAPİSLE CEZALANDIRILDIĞINI GÖRMEK MUHTEŞEM BİR HİS" Deniz Bulutsuz, sözlerine şöyle devam etti: Hakkımızı aramanın boş olduğuna inandırıldığımız, adalete olan güvenimizin sarsıldığı bu zamanlarda, 5 sene süren bir savaşın içerisinden kazanarak çıkmak ve kadına şiddet uygulayan birinin hapisle cezalandırıldığını görmek muhteşem bir his. Davayı açarken iki amacım vardı: Biri; bana yapılan haksızlığa karşı hakkımı arama. Diğeri ise fiziksel ya da mental şiddete maruz kalan kadınların seslerini çıkarmaktan korkmamasına biraz olsun ilham olmak. Umarım bu karar, ikincisi için emsal teşkil eder. Avukatlarım Mustafa Kurtuluş ile Hakan Şimşek’e ve süreçte bana destek olan herkese sonsuz minnettarım. Kötünün cezasız kalmadığını gördüğümüz daha nice günlere.