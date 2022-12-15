Musk Twitter'ın küresel ofislerinin kirasını ödemiyor mu?

44 milyara Twitter'ı satın alan Elon Musk hakkında sıkça yeni iddialar ortaya atılırken, son olarak Twitter'ın San Francisco'daki genel merkezi dahil hiçbir küresel ofisin kirasının ödenmediği öne sürüldü.
Musk'ın, Ekim ayında şirketi 44 milyar dolara devralmasından bu yana çok sayıda kişiyi işten çıkarmasıyla kıdem tazminatı ödememeyi de düşündüğü söyleniyor.
New York Times'a konuşan kaynaklar, hem San Francisco ofisinde hem de dünyanın dört bir yanındaki Twitter ofislerinde haftalardır kira ödemesinin yapılmadığını söyledi.
Twitter'ı satın aldıktan sonra neredeyse her kararıyla gündeme gelen Musk, şirketin San Francisco ofisindeki mobilyaları satmanın yanı sıra, görevi devralmadan önce çalışanlar tarafından birikmiş ödenmemiş seyahat masraflarını da ödemeyi reddetti.
Musk göreve geldikten sonra ilk adımda şirketin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra hukuk ekibinin de öne çıkan isimlerini kovmuştu.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.