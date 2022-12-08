Musk tahtını Bernard Arnault'a kaptırdı

Forbes dergisinin haberine göre, LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault 185.4 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk'ın tahtını elinden aldı.

Forbes raporuna göre, Musk dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetti. Tesla hissesinin değerindeki keskin düşüş ve Twitter'ı satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık yatırım, servetinde ciddi erimeye yol açtı.

LVMH'nin bu yılki hisse senedi düzlüğü ile Arnault, dünyanın en zengin insanı olarak yenilenen statüsünü aslında Tesla'nın hisse fiyatındaki ciddi düşüşe borçlu.

Eylül 2021'den beri Forbes listesinde birinci sırayı elinde tutan Musk, tahtını lüks marka Louis Vuitton'ın ana şirketi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı. Musk'ın şu anda net değeri 185,3 milyar dolar, Arnault'nun kişisel serveti ise Forbes'e göre 185,4 milyar dolar.

LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault ve ailesi 185,3 milyar dolarlık servetleriyle kısa süreliğine dünyanın en zengini unvanını alsa da sonrasında tekrar Musk tahtını 185,4 milyar dolarlık servetiyle geri aldı. Arnault ve ailesi de 184,7 milyar dolarlık servetleri ile ikinci sıraya yerleşti.