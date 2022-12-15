Musk'a Tesla darbesi!

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Twitter'ı 44 milyar dolara olaylı bir biçimde satın alan Elon Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetti. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Musk tahtını ise Fransız lüks markaları bünyesinde barındıran LVMH'nin patronu Bernard Arnault devraldı. Arnault'un serveti 171 milyar dolar açıklanırken, Musk'ın serveti ise 164 milyar dolar olarak açıklanıyor.

Bu gelişme, son dönemde Twitter ve Tesla gibi şirketleri ile sıklıkla gündeme gelen Musk'ın, dünyanın en zengin insanı unvanını nasıl kaptırdığı sorusunu akıllara getiriyor. YÜZDE 60 DEĞER KAYBETTİ Analistler, Musk'ın tahtını kaptırmasının arkasında, milyarder iş adamının Twitter'ı satın alma sürecindeki agresif hamlelerinin yattığını belirtiyor. Öte yandan, Musk, Twitter satın alımını tamamladığından beri elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hisselerindeki düşüş de sürüyor. Twitter'in satılmasının ardından yüzde 25 değer kaybeden şirket, 2022 genelinde ise yüzde 60 değer kaybı yaşadı. Aynı dönemde, Tesla'nın işlem gördüğü Nasdaq 100 endeksi ise yüzde 28.3 değer düşüşü yaşadı.

Elektrikli otomobil üreticisinin hisseleri yıl başında 399 dolardan işlem görürken, bugün itibari ile 167 dolardan işlem görür hale geldi. Musk'ın, 525 milyar dolarlık Tesla'nın yaklaşık yüzde 14'üne sahip olması ise, şirketin değerindeki değişimlerin Musk'ın servetinin büyüklüğü belirlemede etkili olmasına yol açıyor. Tesla'daki düşüşe karşılık Elon Musk'ın tahtını elinden alan Bernard Arnault'nun lüks devi LVMH 2022'de sadece yüzde 0.7'lik değer kaybı yaşadı. TWITTER İÇİN TESLA HİSSESİ SATTI Hatırlanacak olursa, Musk'ın geçtiğimiz Kasım ayında Twitter satın alımını finanse etmek için şirketindeki 3.95 milyar dolarlık hisseyi sattığı ortaya çıkmıştı. Tesla'nın kötü gidişatında, şirketin dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'deki fabrikasının kapalı kalması da etkili oldu. Çin'in Şangay kentinde fabrikası bulunan Tesla, ülkenin 'sıfır vaka' politikası kapsamında Covid-19'a karşı zaman zaman kapanma kararı alması ile üretimde aksaklıklar yaşamıştı. Tüm bu süreç, Tesla'nın hedeflenen satış adetlerine ulaşmasını engelledi.