24 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Muş'ta görev yaptıkları köylere giderken minibüsle kardan kapanan yolda mahsur kalan 5 öğretmen ile sürücü 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı.
Hafta sonu tatilini kent merkezinde geçiren 5 öğretmeni görevli oldukları Alagün ve Üçsırt köylerine taşıyan Turan Yumlu'nun kullandığı minibüs, tipinin etkili olduğu Elçiler köyü yakınlarında kara saplandı.
Durumun haber verilmesi üzerine İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, 3 saat süren çalışmayla öğretmenlerin bulunduğu bölgeye ulaştı.
Minibüsü saplandığı yerden kurtaran ekipler, öğretmenleri de görev yaptıkları köylere ulaştırdı.
Öğretmenlerden Figen Kubat, okula gitmek üzere yola çıktıklarını ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldıklarını belirterek, "Hafta sonu tatili olduğu için il merkezine gelmiştik. Aracımız Çatak rampasında kara saplandı. Bütün uğraşlarımıza rağmen aracı saplandığı yerden kurtaramadık. Haber verdiğimiz ekipler kısa sürede gelip bizi kurtardı." diye konuştu.
Minibüs şoförü Turan Yumlu da aracı saplandığı yerden çıkaramayınca karla mücadele ekiplerinden yardım istediklerini söyledi. Ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaştığını kaydeden Yumlu, öğretmenlerin sağlıklı şekilde köylere ulaştığını ifade etti.
İl Özel İdaresi Ekip Şefi Tolga Akaydın ise "Sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar ve fırtına nedeniyle Çatak bölgesinde köye giden öğretmenlerin mahsur kaldığı haberini aldık. Yolu ulaşıma açtıktan sonra öğretmenleri araçlarımızla köylerine ulaştırdık." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!