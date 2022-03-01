Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

AA

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 14 adrese operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre; operasyonda, İ.K, S.E, C.M, C.K, S.O, S.M, B.A, M.O, M.K, R.T, M.K, M.Y.K. ve O.Ö. gözaltına alındı. Firari şüpheli Ö.A'nın ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 255,85 gram esrar, 2,91 eroin, 218,6 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.