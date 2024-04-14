Muş'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Muş'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı
Kente 40 kilometre uzaklıktaki Altınova Beldesi kavşağında Yılmaz Gül yönetimindeki otomobil ile Selcan Uçkun yönetimindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Kazada yaralanan iki otomobildeki 9 kişi, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kontrollü olarak araçların geçişini sağladı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.