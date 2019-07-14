WBD Capital CEO'su Erik Alonso, "Bir noktaya açıklık getirmek gerekirse, Emre Mor'un Galatasaray'a transferine engel olmaya çalışmıyoruz. Herkes gibi, çalışmalarımızın sonucunda ücretimizi almaya çalışıyoruz. Kim bedavaya çalışır? Galatasaray ve Emre Mor bize saygı göstermiyor. Şirketimizin çalışanları ve bakmaları gereken aileleri var. Benim için çok net bir şey var; Galatasaray taraftarları, yöneticilerinden büyüktür." dedi.