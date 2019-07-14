14 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MURIC'İN RÖVANŞI!
Kiralık sözleşmesi biten Badou Ndiaye'nin takımdan ayrılması Fernando Reges'in de satılmasının ardından sarı-kırmızılıların orta sahası boş kalırken teknik direktör Fatih Terim, orta sahaya acil oyuncu alınmasını istedi.
Türkiye'nin haberine göre; Fernando transferi sırasında Sevilla'dan Roque Mesa'nın sözünü alan sarı-kırmızılılar bu hamleyi bir süre daha bekletmeye karar verirken, bu süreçte Fenerbahçe'nin görüştüğü Ljubomir Fejsa için Galatasaray'a teklif yapıldı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu için Galatasaraylı yetkililer Sırp futbolcunun menajeri ve Benfica kulübüyle görüşmede bulundu. Portekiz ekibinin Fejsa'nın bonservisi için 3 milyon avro istediğini bildirdi.
3 milyon euro bonservis ücreti sarı-kırmızılılar tarafından makul karşılanırken, Ljubomir Fejsa'nın menajeriyle de el sıkışıldı.
Teknik direktör Fatih Terim'e bu konuda bilgi verilirken, tecrübeli çalıştırıcı yapacağı değerlendirmelerin ardından kararını verecek. Sevillalı Mesa ile Sırp Fejsa'yı kıyaslayan Terim, iki oyuncu arasında tercih yapacak, Terim'in Fejsa'ya daha sıcak baktığı ifade edildi.
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