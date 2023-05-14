MURATPAŞA, KONYAALTI, KEPEZ SEÇİM SONUÇLARI 2023
Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz.
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Muratpaşa 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Muratpaşa 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Konyaaltı 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Konyaaltı 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Kepez 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Kepez 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız