Murat Yıldırım ile Iman Elbani Dubai'de
Murat Yıldırım, eşi Iman Elbani ile tatil yapmak için Dubai'ye gitti
Giriş: 02.02.2025 - 11:50 Güncelleme: 02.02.2025 - 11:50
Murat Yıldırım, eşi Iman Elbani ile tatil yapmak için soluğu Birleşik Arap Emirlikleri arasında en kalabalık olan başkent Dubai'de aldı.
Eşi ile objektif karşısında poz veren ünlü oyuncu, o anları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Murat Yıldırım ile İman Elbani, arka planda dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burc Halife'nin de olduğu bir sokakta fotoğraf çektirdi.
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