Yeni dizi projesiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Murat Yıldırım, uzun süredir sunuculuğunu üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster' programından ayrıldı.

Yıldırım yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Show TV’nin yeni dizisi ‘Ramo’nun başrolünü üstlenecek.

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Kim milyoner olmak isterdeki sunuculuk görevimi oyunculuğa olan tutkumdan dolayı sonlandırıyorum.Bu kararıma gösterdikleri anlayıştan dolayı tüm Atv yönetimine ve milyoner ekibime teşekkür ederim. Şimdi Ramo." ifadelerini kullandı.

KENAN IŞIK'TAN SONRA

Fenomen yarışma programının sunucusu Kenan Işık'ın evinde düşüp komaya girmesinden sonra pek çok ünlü isim yarışmayı sunmuştu.

Selçuk Yöntem'in uzun soluklu sunuculuğunun ardından Murat Yıldırım görevi üstlenmişti.