Murat Ünalmış, 2023'ün eylül ayında asıl adı; Albena İlieva olan Bulgar kökenli Nutiye Akar ile evlenmiş, çift geçtiğimiz yıl da Selim Baran adını verdikleri bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

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"İYİ Kİ DOĞDUN CANIM YAVRUM"

Murat Ünalmış ile Nutiye Akar'ın çocukları 1'inci yaşına bastı. Selim Baran ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlayan Murat Ünalmış, oğlunun doğum gününü; "Biricik yavrum babaların duası kabul olurmuş... Allah'ım seni korusun, kötülüklerden uzak eylesin, iyi insanlarla karşılaştırsın. Gönlünü, zihnini, yolunu aydınlatsın. Seni hakikati bilenlerden, doğru sözlülerden, erdemlilerden kılsın, sağlık ve huzur versin, hiç kimseye muhtaç etmesin. İyi ki doğdun benim canım yavrum. Seni verene bin şükür... 1'inci yaş günün kutlu olsun" sözleriyle kutladı.