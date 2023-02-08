Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin

Murat Şeker: Hayat ne garip

Bir hafta önce 'Çakallarla Dans'ın İzmir galasına katılan Mehmet Bora Eroğlu, Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybetti. Filmin yönetmeni Murat Şeker, kendisiyle galada fotoğraf çektiren Eroğlu'nun vefatını "Hayat ne garip" şeklinde duyurdu

Giriş: 08.02.2023 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL
Murat Şeker: Hayat ne garip
"Hayat ne garip"
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Murat Şeker, kendisiyle bir hafta önce Çakallarla Dans'ın İzmir galasında fotoğraf çektiren Mehmet Bora Eroğlu'nun depremde vefat ettiğini "Hayat ne garip" şeklinde duyurdu. Şeker, Eroğlu için şunları söyledi; Hayat ne garip, bazen ne acı... Bu fotoğraf geçen hafta İzmir'de çekildi. Çakallarla Dans 6' için @fbgder tarafından İzmir'de düzenlenen galada yanıma gelip bu fotoğrafı çektiren 9 Eylül Üniversitesi öğrencisi Mehmet Bora Eroğlu maalesef depremde yaşamını yitirmiş. Mekânın cennet olsun kardeşim.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yüzlerce iş makinesi ve TIR yola çıktı
Yüzlerce iş makinesi ve TIR yola çıktı
Vali Gül:
Vali Gül: "Provokatif paylaşımlara yasal işlem yapılacak"
Adıyaman'da son durum ne?
Adıyaman'da son durum ne?
Malatya'da depremden 44 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Malatya'da depremden 44 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.