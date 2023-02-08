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Murat Şeker, kendisiyle bir hafta önce Çakallarla Dans'ın İzmir galasında fotoğraf çektiren Mehmet Bora Eroğlu'nun depremde vefat ettiğini "Hayat ne garip" şeklinde duyurdu. Şeker, Eroğlu için şunları söyledi; Hayat ne garip, bazen ne acı... Bu fotoğraf geçen hafta İzmir'de çekildi. Çakallarla Dans 6' için @fbgder tarafından İzmir'de düzenlenen galada yanıma gelip bu fotoğrafı çektiren 9 Eylül Üniversitesi öğrencisi Mehmet Bora Eroğlu maalesef depremde yaşamını yitirmiş. Mekânın cennet olsun kardeşim.

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