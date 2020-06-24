Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Murat Sağlam ve Allahyar Sayyadmanesh unutuldu... Sezon başında hazırlık maçlarında oynatılan 2 futbolcu, Süper Lig'de 1 dakika bile şans bulamadı.
Transfer döneminde Trabzonspor ile de görüşen ancak Fenerbahçe'yi tercih eden Murat Sağlam, yalnızca Türkiye Kupası'nda 4 maçta forma giyebildi.
Wolfsburg 2'den transfer edilen Gurbetçi futbolcu, hazırlık maçlarındaki oyunuyla taraftarlar tarafından beğenilmiş ve oyuncu lehine tezahüratlar yapılmıştı.
Hazırlık döneminde, "Oynadığın üç hazırlık maçında herkesi bu denli etkileyebileceğini düşünüyor muydun?" sorusuna umutla cevap vermişti:
“Ben de şok oldum. İlk maçtan sonra ismimi bağırıyorlardı. Tabii ki çok sevindim. Sonuçta genç bir oyuncuyum. Şimdi üçüncü maçta da ismimi duyunca çok mutlu oldum. Böyle devam etmesi için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.”
Isla ve Dirar'ın ardından sağ bekte 3. opsiyon olarak görülen Murat, bu oyuncuların yokluğunda bile formayı alamadı. Ozan Tufan, zaman zaman zorunlu olarak bu bölgede oynatıldı.
22 yaşındaki futbolcu, Mauricio Isla'nın ayrılığının ardından Dirar'la birlikte sağ bekteki tek opsiyon olarak kaldı. Oyuncunun önümüzdeki haftalarda şans bulup bulamayacağı merak konusu.
ALLAHYAR İSTANBULSPOR'DA DA TUTMADI
Fenerbahçe'ye henüz 18 yaşındayken imza atan Allahyar da Murat Sağlam gibi hazırlık maçlarının ardından göze giremedi. Sezonun ilk yarısında 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralandı. Burada sadece 7 maçta 248 dakika süre buldu, gole katkı yapamadı. Devre arasında kiralık sözleşmesi feshedildi ve tekrar Kadıköy'ün yolunu tuttu.
Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'la oynanan maçın son anlarında oyuna dahil edildi. Ligde hiç şans bulamadı. İranlı futbolcu, Vedat Muric ile Mevlüt Erdinç'in son haftalardaki formsuzluğuna rağmen hiç düşünülmedi.
Yaklaşık 750 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Allahyar'ın takımdan ayrılacağı konuşuluyor.
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