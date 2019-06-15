Trabzonspor'un görüştüğü isimlerden biri olan ve Trabzon’a gelen Murat Sağlam yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca İstanbul’a giderek Fenerbahçe ile masaya oturma kararı aldı.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu ve menajeri Muzzi Özcan, Ülker Stadı’na Fenerbahçeli yöneticilerle bir görüşme yaptı.

Öte yandan Murat Sağlam, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe aldı.

Murat Sağlam kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

10 Nisan 1998'de Hameln'de doğan Murat, futbola 2014 yılında Hameln-Land'da başladı. Kendisini hemen gösteren yıldız adayının yeni durağı ise Wolfsburg oldu. Murat, Alman ekibinin U17 ve U19 takımlarında görev aldıktan sonra B takımına yükseldi. U21'de de forma giyen Murat'ın piyasa değeri 125 bin Euro. Orta saha ve forvet arkasında oynayabilen Murat, dinamizmi ve sert şutları ile dikkat çekiyor.