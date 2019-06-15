Murat Sağlam kimdir? sorusu genç futbolcunun adının Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılmasının ardından gündeme geldi. Trabzon’a gelen Murat Sağlam yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca İstanbul’a giderek Fenerbahçe'ye transferini gerçekleştirdi. Murat Sağlam'ın hayatından detaylar haberimizde.

MURAT SAĞLAM KİMDİR?

10 Nisan 1998'de Hameln'de doğan Murat, futbola 2014 yılında Hameln-Land'da başladı. Kendisini hemen gösteren yıldız adayının yeni durağı ise Wolfsburg oldu. Murat, Alman ekibinin U17 ve U19 takımlarında görev aldıktan sonra B takımına yükseldi. U21'de de forma giyen Murat'ın piyasa değeri 125 bin Euro. Orta saha ve forvet arkasında oynayabilen Murat, dinamizmi ve sert şutları ile dikkat çekiyor.