Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in cinayetine sosyal medyada ünlü ünsüz milyonlarca vatandaş tarafından yorum yağdı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan acı haberin ardından sosyal medyada fenomen Murat Övünç'ün kadınlarla ilgili yaptığı açıklama trend oldu. Binlerce Twitter kullanıcısı Murat Övünç'e tepki gösterdi. İşte detaylar...

MURAT ÖVÜNÇ'ÜN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMASI

Murat Övünç verdiği röportajda kadınlarla ilgili, "Ben biraz sivri dilliyimdir kusura bakmayın. Kadınlar da bazen freni bilmiyorlar. Abi bir dur artık adamı neden çıldırtıyorsun? Nolacak bu kadınlar, "Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular" tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım arkasında olmak zorunda. Şimdiki kadınlar maalesef adama saydırıyorlar, küfrediyorlar, gaza getiriyorlar e erkekler de yani... Tabi ki şiddete karşıyım. Asla hiçbir kadın şiddete maruz kalmamalı." şeklinde açıklamalarda bulundu.

SOSYAL MEDYADA MURAT ÖVÜNÇ'E TEPKİ!

Twitter'da konuyla ilgili çok sayıda hastag açılırken fenomen Murat Övüç'de kadınlarla ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle Twitter'da ağır eleştiriler geldi.