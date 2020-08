Murat Övüç, birkaç gün önce sahnede şarkı söylemeden önce yaptığı konuşmada, Yeşim Salkım'ın ismini kullanarak açıkça küfür etmişti. Yaptığı konuşma nedeniyle tepki toplayan Övüç'ün ilerleyen günlerde gerçekleşmesi beklenen konseri mekan yönetimi tarafından iptal edildi.

Olayın gerçekleştiği gün, Murat Övüç’ü performansı bitmeden 45 dakika önce sahneden indirerek, Övüç ile yapılan konser anlaşmalarını iptal eden mekan yönetimi, 8 Ağustos Cumartesi akşamı için bir Yeşim Salkım konseri organize etti.

Salkım'ın sahnesine, tüm kadın misafirler ücretsiz olarak giriş yapabilecek.

Yaşananlardan sonra sanatçı Yeşim Salkım, avukatı Merve Uçanok aracılığıyla Murat Övüç için hukuki ve cezai yollara başvuracağını açıkladıktan sonra mekan yönetimi de basın açıklaması yaparak şu ifadeleri kullandı:

02. 08. 2020 tarihinde düzenlediğimiz organizasyonda, Murat Övüç sahnesinde Yeşim Salkım’a yapılan saygısızlığı işletme olarak şiddetle kınıyoruz. Kadınlarımızın verdiği her türlü emeğe ve yaşam mücadelesine saygı duyduğumuzu, bu vesileyle kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olma ilkemiz doğrultusunda Murat Övüç ile ileri tarihte yapmış olduğumuz tüm konser anlaşmalarını iptal ettiğimizi kamuoyuna duyururuz. Yönetim olarak kendisiyle bir daha çalışmama kararı aldık. Bizim için değerli olan, kadınlarımızın her zaman yanında yer alacağız.