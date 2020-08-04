İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması tartışmaları sürerken, Bodrum’da, “Eşitlik için Bodrum Kadın Platformu”nun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, oturma eylemi yaptı.
Eylem esnasında meydandan lüks bir araçla geçen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, eylemi görüp alana gelmek istedi.
Eylemciler ise Murat Övüç’ün daha önce kadınlarla ilgili yaptığı açıklamalar sebebiyle Övüç’ü alanda istemedi.
KADINLARA 'CAHİL' DEDİ
Eylemcilerden Cihan Aydın Bozkurt isimli bir kadınla tartışan Övüç, eylemcilere tepki gösterip alandan ayrıldı. Övüç, “Yanılıyorsunuz. İki yıl önceydi o. İki yıl. cahil. İki yıl önceki konuşmamı yeni yayınlanmış gibi anlattılar burada. Böyle cahil insanlar bunlara inanıyor işte.” diye bağırdıktan sonra aracın ön yolcu koltuğuna bindi ve hızla meydandan uzaklaştı.
Oturma eylemi sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Cihan Aydın Bozkurt, şunları dile getirdi:
“Murat Övüç, bu eylem üzerinden kendisini aklayamaz. Kadınlar şiddete uğrarken onun söylediği her şeyi biliyorum. Bunu iki yıl önce söyledim diyerek aklayamaz. Bunun hiçbir şekilde pişmanlığı olmaz. Öncelikle tutumunun değişmesi gerekiyor, buraya katılarak olmuyor. Kendisini aklamaya geldi.”
YEŞİM SALKIM'A KÜFÜR ETTİ
Öte yandan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.
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