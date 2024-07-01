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        Haberler Bilgi Gündem Murat Kurum kimdir? Murat Kurum kaç yaşında, nereli? Murat Kurum hayatı ve kariyeri

        Murat Kurum hayatı ve siyasi kariyeri: Murat Kurum kimdir?

        Murat Kurum hayatı ve siyasi kariyeri gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin görevinden affını istemesi sonrasında yerine Murat Kurum getirildi. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, Murat Kurum'un biyografisi merak edilip araştırılıyor. Peki, Murat Kurum kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Murat Kurum'un kariyeri ile biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 23:30 Güncelleme: 02.07.2024 - 01:14
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        • 1

          Murat Kurum hakkında araştırmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de alınan kararla hız kazandı. Bir son dakika gelişmesi ile Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. Alınan karar kapsamında yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un hayatı ve siyasi kariyerini gündeme geldi. İşte detaylar...

        • 2

          MURAT KURUM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

          Murat Kurum, 1976 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı.1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kentsel Dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı.

        • 3

          1999 - 2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005 – 2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı’nda Uzmanlık, 2006 - 2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009 – 2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

        • 4

          2018 – 2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinin ardından 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

          Evli ve 3 çocuk babası olan Kurum, İngilizce biliyor.

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