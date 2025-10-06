Habertürk
        Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya arkadaşlarının düğününe birlikte katıldı - Magazin haberleri

        Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya arkadaşlarının düğününe birlikte katıldı

        Murat Dalkılıç ile oyuncu sevgilisi Özgü Kaya, bir arkadaşlarının Cunda Adası'ndaki düğününe birlikte katıldı düğününe birlikte katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 18:46 Güncelleme: 06.10.2025 - 18:46
        Yaklaşık beş aydır birlikte olan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile ünlü oyuncu Özgü Kaya, bir arkadaşlarının Cunda Adası’ndaki düğününe birlikte katıldı.

        Çift, düğün boyunca keyifli anlar yaşarken, Dalkılıç sevgilisiyle objektif karşısına geçtiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

        Ünlü şarkıcı, paylaşımlarına "Düğüncülük haftası Cunda'sı... Oğlan bizim, kız bizim" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Murat Dalkılıç
        #Özgü Kaya

