Murat Dalkılıç'tan ameliyat sonrası ilk fotoğraf

Doğuştan burnunda kemik sorunu olan Murat Dalkılıç, bir kez daha bıçak altına yattı. Dalkılıç, geçtiğimiz ay 11'inci kez ameliyat oldu.

REKLAM advertisement1 Meslektaşı Burcu Güneş ile bir araya gelen Murat Dalkılıç, ameliyat sonrası ilk kez fotoğrafını paylaştı.

Murat Dalkılıç, burnuyla ilgili daha önce; "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" ifadelerini kullanmıştı.