Murat Dalkılıç ile Eda Dora'nın birlikteliğinde kara bulutlar dolaşıyor

YENİDEN AMELİYAT OLMUŞTU

Doğuştan burnundaki bazı kemiklerin dışarıya yönelme sorunu olan ve o kemiklerden kurtulmak için defalarca kez bıçak altına yatan Dalkılıç'ın son operasyonunda kemiklerle birlikte kıkırdak da alınca ünlü şarkıcı için ızdıraplı zamanlar başlamış ve bir kez daha bıçak altına yatmak zorunda kalmıştı.