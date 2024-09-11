Murat Dalkılıç ile Eda Dora'nın birlikteliğinde kara bulutlar dolaşıyor
Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Murat Dalkılıç ile Eda Dora'nın birlikteliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İkilinin birbirlerine küstüğü ve konuşmadığı öğrenildi
- 1
Murat Dalkılıç, yaklaşık iki yıldır kendisi gibi şarkıcı olan Eda Dora ile birliktelik yaşıyordu.
- 2
Murat Dalkılıç ile Eda Dora'nın birlikteliğinin üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyor.
- 3
Habertürk'ün haberine göre; Murat Dalkılıç ile Eda Dora birbiriyle konuşmuyor.
-
- 4
Birbirlerine küs olduğu öğrenilen ikilinin ilişkinin gidişatı için ne yol izleyeceği ise henüz belli değil.
- 5
Şu an için aynı şehirde bulunmayan Murat Dalkılıç ile Eda Dora, birlikteliklerinı askıya almış olsalar da sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye devam ediyor.
- 6
BEDELİNİ AĞIR ÖDÜYOR
Öte yandan bir süredir sağlık problemleriyle uğraşan Murat Dalkılıç, bir hatanın bedelini yıllardır ağır bir şekilde ödüyor.
-
- 7
YENİDEN AMELİYAT OLMUŞTU
Doğuştan burnundaki bazı kemiklerin dışarıya yönelme sorunu olan ve o kemiklerden kurtulmak için defalarca kez bıçak altına yatan Dalkılıç'ın son operasyonunda kemiklerle birlikte kıkırdak da alınca ünlü şarkıcı için ızdıraplı zamanlar başlamış ve bir kez daha bıçak altına yatmak zorunda kalmıştı.
- 8
Geçirdiği talihsiz operasyondan aylar sonra konserlerine kaldığı yerden devam eden Murat Dalkılıç, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Michael Jackson'a benzetilmişti.
2009'da hayatını kaybeden Michael Jackson da defalarca kez geçirdiği burun ameliyatı sonucu adeta tanınmaz hale gelmişti.