Murat Dalkılıç: Benim boyum 1.71 değil - Magazin haberleri

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Birçok sayfada biyografisinde boy uzunluğu 1.71 cm olduğu belirtilen şarkıcı Murat Dalkılıç açıklama yaptı.

37 yaşındaki şarkıcı, "İyi de benim boyum 1.71 değil ki" mesajını paylaştı.

Dalkılıç, daha sonra takipçilerinin gerçek boyunu sorması üzerine bir açıklamada bulunmadı.