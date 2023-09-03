Murat Boz, yapımcı da oldu

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Murat Boz, İzmir Menemen Belediyesi'nin düzenlediği festivalde sevenleriyle buluştu. Binlerce hayranının yoğun ilgi gösterdiği konserde Boz, sahne kostümü ve repertuarıyla hem göze hem de kulağa hitap etti.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Boz, oyunculuk ve müzik kariyeri hakkında sürpriz gelişmeler olduğunu anlattı. Boz, şöyle konuştu: Çok inandığımız ve dinleyicinin çok seveceğine düşündüğümüz, ters köşe, kimsenin benden beklemediği bir şarkı geliyor. Yakında şarkıyı kliplendirecek ve sevenlerimi şaşırtacağım. Şarkılarını birer birer hayranlarının beğenisine sunan Murat Boz, doğum günü olan 7 Mart'ta albümü tamamlayacağını açıkladı.

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Murat Boz ile Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı 'Zeytin Ağacı', 10 milyonu aşkın izlenme saatine ulaşan ilk Türk yapımı oldu. Bu önemli başarıyla dünya çapında hayran kitlesine ulaşan Murat Boz, ABD'de dizideki ismi 'Toprak' olarak çok tanındığını söyledi. Boz, "Bu işin ne kadar büyük başarıya imza attığını yurt dışında anladım. AB'ye gittim, Murat Boz olarak değil ama beni 'Toprak' olarak tanıyorlar. Bu durum gurur veriyor ve tüylerimi diken diken ediyor" şeklinde konuştu. "Zeytin Ağacı" dizisinin ikinci sezon çekimlerinin başladığını söyleyen Boz, hem konser maratonunu hem de Ayvalık'taki dizi çekimlerini yoğun bir tempoda sürdürdüğünü belirtti.

Murat Boz, soy ismini verdiği 'Boz Production' adlı yapım firmasıyla genç yetenekleri çatısı altına almaya hazırlanıyor. Kuruluş aşamasında ilk olarak kendi çalışmalarına yoğunlaştığını söyleyen çiçeği burnunda yapımcı, ilerleyen süreçte yeni yetenekler keşfetmek istediğini söyledi.