Muhabirlerin, "Sosyal medya üzerinden bu zamana kadar tacize uğradınız mı?" sorusuna ise Boz, şu yanıtı verdi:

Bize her türlü oluyor ama normal, çok takılmamak gerekiyor. Bizim işimizin bedeli de bu. Maalesef böyle şeyler oluyor.