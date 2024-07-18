Murat Boz: 80'li çocuk
Ünlü şarkıcı Murat Boz sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak, takipçilerini geçmişe götürdü
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Son zamanlarda dijital platformda yayınlanan dizisiyle dikat çeken Murat Boz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.
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44 yaşındaki şarkıcı, 11.3 milyon takipçili sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait bir kareyi sevenleriyle paylaştı.
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Murat Boz, yayımladığı fotoğrafa "80'li çocuk... Bir elinde yarın öbür elinde dün" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto
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