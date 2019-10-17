Fox TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden olan, Mucize Doktor' adlı dizide Tanju karakterine can verecek olan başarılı oyuncu Murat Aygen’dir. Başarılı oyunculuğu ve karizması ile dikkatleri üzerine çeken Murat Aygen Kimdir? Oyuncu hakkında merak edilen tüm sorularınızın detaylı olarak cevaplarını sizler için araştırdık.

Murat Aygen, 29 Ekim 1971 (48 yaşında) tarihinde Diyarbakır’da doğmuştur. Asıl adı Murat Ağlatçı’dır. Murat Aygen, 1992- 2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Biyoloji bölümü, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Tiyatro Oyunculuğu ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Oyunculuk kariyerini desteklemek adına almış olduğu eğitimlerin ardından 1991 – 1995 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında birçok tiyatro oyunlarında oyuncu, koreograf, dansçı ve asistan olarak çalıştı.

Murat Aygen, 1995 – 2000 yılları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müzikalleri Seçmelerinde görevli olarak bulundu, ardından Beni Seviyor isimli projelerde solist şarkıcı görevini üstlendi, 1999 – 2001 yılları arasında Tiyatro İstanbul'da Altın Göl adındaki tiyatro oyununda oyuncu, müzik ve efekt tasarımcısı olarak çeşitli görevler üstlendi, 1994 – 1998 yılları arasında Çapa Tıp Fakültesinde ses ve konuşma terapisti olarak görevler üstlendi ve başarı ile üstesinden geldi.

Murat Aygen Dizi oyunculuğuna ilk olarak 1998 – 2000 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Nilüfer Kurt ve İpek Tenolcay‘ın paylaştığı Örümcek adlı dizide Kemal karakterini canlandırarak adım atmış oldu.

2000 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında Opera ve Müzikal Bölümünde Şan öğretim üyesi görevini bir sene üstlenen Murat Aygen, yine aynı tarihte başlayıp 4yıl süren İstanbul Kültür Üniversitesinde Tiyatro Tekniği öğretim üyeliği görevini de üstlenmişti. Ayrıca yine 2001 yılında A Prodüksiyon isimli firmasını kurarak yardımcı ve danışman olarak halen çalışmaktadır.

Murat Aygen, 2007-2009 sezonunda ‘Fikriye ve Latife Mustafa Kemal’i Sevdim’ isimli tiyatro oyununun yapımcılığı ve süpervizörlüğünün de üstesinden başarı ile geldi. 2007 yılında bu oyun VIII. Lions Tiyatro Ödülleri’nde Tek Kişilik Prodüksiyon Ödülü’ne layık görüldü ve başarısı taçlandırıldı.

Murat Aygen, yine 2007 yılında 14 Şubat Dünya Öykü Günü, Türkiye PEN Yazarlar Derneği için, “Başkaları” adlı kısa tiyatro oyunun Süpervizörlüğünü üstlendi ve ardından 2007 yılında Dilruba Saatçi ile birlikte “Tiyatro Maan” adlı tiyatro gurubunu kurdu.

Murat Aygen Çizgi isimli tiyatro oyununun yapımcılığı ve yönetmenliğini de 2008 yılında yapmış ve ardından 2009’da ise Üç Kuruşluk Mahalle Dersleri isimli müzikal oyununun yapımcılığı, Süpervizörlüğünü ve besteciliğini üstün bir başarı ile tamamlamıştır. Ayrıca 20 kişiden oluşan “Kramp” ekibinin “Ritüel” isimli ritim, dans, müzik ve tiyatro projesinin yapımcılığı, kurgu ve yönetmenliğini başarı ile tamamladı.

Karizmatik ve başarılı oyuncu, 1985 yılından beri reklam sektöründe oyunculuk, metin yazarlığı, sanat yönetmenliği, Süpervizörlük, yardımcı yönetmenlik ve dublaj sanatçısı, 1998 yılından beri de sinema ve televizyon sektöründe başarılı bir oyuncu olarak çalışmaktadır.

Murat Aygen, 2010 yılında hayatımın aşkı dediği ve dizi oyuncusu olan Nihan Aslı Elmas ile evlendi. 2015 yılı doğumlu Nil adında bir kız çocuğu babasıdır. Yakışıklı oyuncu, 183 cm boyunda, 80 kg ağırlığında ve akrep burcudur.

Murat Aygen son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan ve gözde dizi olan Mucize Doktor ’un Doktor Tanju karakterini canlandırdı. Doktor Tanju hastanenin başhekim yardımcısıdır. Türkiye’nin önde gelen genel cerrahlarından biridir fakat tek istediği Adil Hocanın gitmesi ve kendisinin başhekim olmasıdır. Otoriter bir adamdır ve Doktor Ali Vefayı, Doktor Adil’in başaracağından emin olması adına kefil olması ve eğer başaramazsa kendisinin de başhekimliği bırakacağına dair verdiği söz üzerine hastaneye almıştır ve Doktor Ali Vefa’nın hata yapacağından emin olduğu için sözde sonuna kadar da Doktor Ali’ye güvenmektedir.

Murat Aygen, eşi ve kızı, kendisinin de rol aldığı Mucize Doktor adlı dizinin ilk yayın gününden saatler önce kullandığı otomobil Bodrum- Didim Akbük kavşağında başka bir araçla çarpışarak kaza yaptı. Murat Aygen ve ailesi kazayı açılan hava yastıkları sayesinde ucuz atlatırken, oyucu ve ailesi hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu oldu.

Murat Aygen’in rol aldığı diziler

2019 – Mucize Doktor (Doktor Tanju)

2018 – Şahin Tepesi (Demir Akdora)

2018 – İstanbullu Gelin (Avukat Can)

2016 – Bodrum Masalı (Evren)

2014 – 2015 – Maral (Hakan)

2013 – 2014 – Medcezir (Faruk Beylice)

2011 – Dedektif Memoli (Kürşat)

2009 – Kül ve Ateş (Doktor Hakan)

2009 2008 – Paramparça Aşklar (Cem)

2005 – Ankara Ekspresi (Binbaşı Seyfi)

2000 – Evdeki Yabancı (Konuk Oyuncu)

1998 – Örümcek (Kemal)

Murat Aygen’in rol aldığı filmler