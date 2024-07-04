Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere M.United Ten Hag ile yola devam etme kararı aldı - Futbol Haberleri

        M.United Ten Hag ile yola devam etme kararı aldı

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Hollandalı Menajer Erik ten Hag'ın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:57 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        İmzayı attı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile yola devam etme kararı aldı.

        Kırmızı Şeytanlar, Hollandalı teknik adamın sözleşmesinin 2026 yılının haziran ayına kadar uzatıldığını resmi internet sitesinden duyurdu.

        54 yaşındaki çalıştırıcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada devam edeceği için mutlu olduğunu, kazandıkları 2 kupa ve birçok konudaki ilerlemeleriyle gurur duyduğunu belirtti.

        Beklenen seviyeye ulaşmak için daha da çok çalışacaklarını vurgulayan deneyimli antrenör, hedeflerine ulaşma yönünde kulüple beraber birlik ve bütünlük içinde olduklarını söyledi.

        2022-2023 sezonunun başında Manchester United’ın başına geçen Erik ten Hag, geçirdiği iki sezonda 1 FA Cup, 1 İngiltere Lig Kupası kazandı.

        Tecrübeli teknik direktörün henüz Premier Lig’de veya Avrupa kupalarında şampiyonluğu bulunmuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Oğlunu öldüren kişiden şikayetçi olmadılar! Can alan şaka!
        Oğlunu öldüren kişiden şikayetçi olmadılar! Can alan şaka!
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!
        MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Habertürk Anasayfa