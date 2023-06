Mülk Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Mülk Suresi, Kur'an'ın 67. suresidir. Sure, 30 ayetten oluşur. Mekke’de indirildiğine inanılmaktadır. Sure ismini birinci ayetinde geçen "el-Mülk" kelimesinden almıştır. Ayrıca Tebareke, Münciye, Mücadele, Mani'a, Vakiye adlarıyla da anılır. Sure Allah'ın her şeye hâkim olduğu her şeye gücünün yettiği ifadesiyle başlar. Surenin ismi olan mülk Evreni temsil eder. Sure Kur’anın Evren tanımının özeti gibidir. Kur’an'da Evren Dünya merkezli olarak tanımlanır. Kur'an yeryüzünün insanlar için dümdüz bir döşek haline getirildiğini, göklerin (evren, sema) dünya üzerinde 7 kat olarak düzenlendiğini ifade eder. Mülk Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Mülk Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...