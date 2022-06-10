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Türkiye, ABD, İngiltere’nin yanı sıra Estonya üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinde şirket kuruluşu ve tüm finansal süreçlerin yönetim konusunda online bir platform olarak girişimcilere hizmet veren yerli girişim Mükellef, Workhy adı ile çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. Workhy'nin, 140’tan fazla ülkede girişimcilerin ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamayı hedeflediği belirtildi.

Mükellef ve Workhy’nin Kurucusu Okan Şafak, 3 yıllık sürede 100’den fazla ülkede 12 binin üzerinde şirketin kuruluşunu gerçekleştirdiklerinin bildirdi.

Yurt dışı pazarlarda büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için kısa bir süre önce yatırım aldıklarını aktaran Şafak, bu hedeflerinin ilk adımı olarak Workhy’i hayata geçirdiklerini söyledi.

Yurt içindeki girişimlere Türkiye, ABD, İngiltere’nin yanı sıra Estonya üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinde Mükellef olarak hizmet vermeye devam edeceklerini kaydeden Şafak, Workhy olarak ise yurt dışındaki girişimcilerin ihtiyaçlarına A’dan Z’ye yanıt vereceklerini ve halihazırda hizmet verdikleri üyelere global iş fırsatlarını değerlendirme şansı sunacaklarını kaydetti.

HEDEF 20 BİN ŞİRKET

Kurdukları şirket sayısını bu yıl sonuna kadar yüzde 65 artışla yaklaşık 20 bine taşımayı planladıklarını belirten Şafak, Workhy ile yurt dışından elde ettikleri geliri de 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Şafak, "Önümüzdeki dönemde bireysel ve kurumsal şirket sahiplerinin birbirleriyle etkileşimde bulunacağı uluslararası bir ekosistem de yaratacağız. Gelecek aylarda sunmaya başlayacağımız 2 yeni hizmet ile Mükellef ve Workhy müşterilerini aynı platformda buluşturup çalışma hayatına ilişkin ihtiyaçlara yönelik çözümleri bütünsel açıdan ele alacağız. Bir başka deyişle girişimcilerin sadece şirket kuruluşunda, marka tescilinde, finansal ve vergisel süreçlerini yönetmesinde ya da teşviklerden faydalanmasında destek olmakla kalmayıp kullanıcılarımızın global ölçekte birbirlerine erişmeleri için alan yaratacağız" ifadelerini kullandı.