Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Derya Baykal'ın kızı Müjgan Ferhan Şensoy, önceki gün eşi Cem Öğet ile birlikte Cihangir'de görüntülendi. İkili, muhabirlere poz verdi.

Ardından çift, kahvelerini alarak evlerinin kapı önünde keyif yaptı.