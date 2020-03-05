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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Müjde Uzman, dün Nişantaşı'nda Can Tursan ile bir mekanda yemek yerken objektiflere takıldı. Uzman ve Tursan, keyifli halleri dikkat çekti.

Görüntülendiğinden habersiz olan ikili ara ara hararetli konuşmalar yaptı. Hande Subaşı ile geçtiğimiz yıl boşanan Can Tursan'ı dinleyen oyuncu, kendisini yemeğe kaptırdı.